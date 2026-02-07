Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 00:19 оголосили повітряну тривогу. О 00:39 повідомлено про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, українські та американські переговірники розглядають можливість укладення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, хоча терміни можуть зміститися через відсутність згоди щодо територіальних питань. 

Згідно з рамковим планом, будь-яке остаточне рішення буде винесене на всенародний референдум, який планують провести одночасно з національними виборами. Представники США, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, наполягають на проведенні голосування у травні. Такий поспіх Вашингтона зумовлений наближенням проміжних виборів до Конгресу США, після яких у адміністрації Дональда Трампа залишиться менше часу та політичного впливу для міжнародної дипломатії.

