У Києві лунають вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сполохані вибухами птахи над багатоповерхівками у Києві
фото: glavcom.ua

Жителям столиці варто перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги

У Києві вдруге за кілька годин пролунали сирени повітряної тривоги. На лівому березі столиці лунають звуки роботи протиповітряної оборони Про це повідомляє «Главком».

На лівому березі столиці чутно гучні звуки роботи протиповітряної оборони, наші захисники збивають ворожі цілі. 

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – закликав  о 09:39 мер столиці Віталій Кличко.

О 09:50 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги. Друга за ранок тривога тривала 24 хвилини.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, станом на 9:27 у Києві та низці областей України знову оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Уночі 14 січня російські терористи масовано атакували безпілотниками Кривий Ріг. Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури.

