У Києві повітряна тривога тривала понад годину
О 06:23 пролунав відбій
У Києві о 05:11 було оголошено повітряну тривогу. О 06:23 пролунав відбій.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Як відомо, російський ударний безпілотник пошкодив будівлю Національної бібліотеки України для дітей.
Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення.
