У Києві повітряна тривога тривала понад годину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
колаж: glavcom.ua

О 06:23 пролунав відбій

У Києві о 05:11 було оголошено повітряну тривогу. О  06:23 пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, російський ударний безпілотник пошкодив будівлю Національної бібліотеки України для дітей.

Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення.

