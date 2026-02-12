Головна Країна Події в Україні
Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки
Окупанти пошкодили критичну та цивільну інфраструктуру у декількох областях
фото: ДСНС

Ворог під час обстрілу України зосередився на її енергетичних обʼєктах

Російські терористи уночі 12 лютого атакували Україну 219 ударними безпілотниками та 25 ракетами. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, зокрема генерація та підстанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що більшість ворох цілей вдалося знешкодити, однак не всі. Через обстріл загинуло дві людини, ще десять – поранено. «Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла», – каже він.

Президент наголосив, що Україна має отримувати швидше ракети для ППО, зокрема для систем Patriot. «Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме «петріоти», і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму Purl. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають», – пояснив очільник України.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія атакувала пожежно-рятувальну частину в Краматорську. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та техніку.

До слова, щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними.

