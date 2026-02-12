Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки

Ворог під час обстрілу України зосередився на її енергетичних обʼєктах

Російські терористи уночі 12 лютого атакували Україну 219 ударними безпілотниками та 25 ракетами. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, зокрема генерація та підстанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що більшість ворох цілей вдалося знешкодити, однак не всі. Через обстріл загинуло дві людини, ще десять – поранено. «Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла», – каже він.

Президент наголосив, що Україна має отримувати швидше ракети для ППО, зокрема для систем Patriot. «Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме «петріоти», і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму Purl. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають», – пояснив очільник України.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія атакувала пожежно-рятувальну частину в Краматорську. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та техніку.

До слова, щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними.