Знищує 70% цілей. Сирський назвав найефективнішу ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Головком розповів, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%
фото: Командування об'єднаних сил Збройних сил України

Генерал зазначив, що українська протиповітряна оборона функціонує у надзвичайно складних умовах

Щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу», – каже він.

Головком наголосив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря. «У таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема – ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик», – пояснив Сирський.

Генерал наголосив, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%.

Крім того, Сили оборони підвищують ефективність безпілотної складової ППО.  Наразі триває комплекс організаційних заходів планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів.

Також нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів та відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про зміни в роботі протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Україна створила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати ворожі дрони променем світла. Розробка під назвою Sunray стала відповіддю на масовані російські атаки та дефіцит дорогих західних систем ППО.

До слова, Росія нарощує атаки проти України та свій ракетний потенціал. Водночас в Україні ракет ППО не поменшало.

Теги: системи ППО Олександр Сирський

