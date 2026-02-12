Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»

Сили оборони уразили арсенал зі зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі селища Котлубань Волгоградської області Росії уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Арсенал у Волгоградській області є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. По ньому Сили оборони вдарили українськими далекобійними ракетами FP-5 «Фламінго».

«Зафіксовано потужні вибухи на території об’єкта з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в заяві.

Крім того, у місті Мічурінськ Тамбовської області Сили оборони України уразили підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем – «Мічуринський завод Прогрес». Підприємство залучене в забезпеченні армії РФ.

За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, у районі населеного пункту Терпіння та поблизу Розівки, уражено склади боєприпасів ворога.

Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу «Волгоградський» у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти на території. На інших об’єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка.

Нагадаємо, на нафтопереробному заводі «Лукойл-Ухтанефтепереработка» у місті Ухта Республіка Комі пролунали потужні вибухи. Безпілотники уразили потужності НПЗ, який розташований за понад 2 тис. км від України

До слова, у ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані території України.

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.