Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»
Арсенал у Волгоградській області є одним із найбільших складів боєприпасів армії РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили арсенал зі зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі селища Котлубань Волгоградської області Росії уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Арсенал у Волгоградській області є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. По ньому Сили оборони вдарили українськими далекобійними ракетами FP-5 «Фламінго».

«Зафіксовано потужні вибухи на території об’єкта з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в заяві.

Крім того, у місті Мічурінськ Тамбовської області Сили оборони України уразили підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем – «Мічуринський завод Прогрес». Підприємство залучене в забезпеченні армії РФ.

За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області, у районі населеного пункту Терпіння та поблизу Розівки, уражено склади боєприпасів ворога.

Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу «Волгоградський» у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти на території. На інших об’єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка.

Нагадаємо, на нафтопереробному заводі «Лукойл-Ухтанефтепереработка» у місті Ухта Республіка Комі пролунали потужні вибухи. Безпілотники уразили потужності НПЗ, який розташований за понад 2 тис. км від України

До слова, у ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані території України.

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

Читайте також:

Теги: Генштаб озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 7 лютого
Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу
7 лютого, 23:03
Нині триває 1444-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2026 року
6 лютого, 08:12
РФ з початку війни втратила 11 648 танків
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 лютого, 07:00
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
4 лютого, 04:15
Російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція призначена для виявлення, супроводу та визначення координат повітряних цілей
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
29 сiчня, 12:49
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
РФ з початку війни втратила 11 587 танків
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
21 сiчня, 06:50
Нині триває 1424-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року
17 сiчня, 08:13
Нині триває 1422-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
15 сiчня, 08:16

Політика

Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»
Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Волгоградській області ракетами «Фламінго»
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
Лондон надасть Україні пів мільярда фунтів: на що підуть кошти
«Він пропустить гарну тусовку». НАТО відреагувало на відсутність глави Пентагону в Брюсселі
«Він пропустить гарну тусовку». НАТО відреагувало на відсутність глави Пентагону в Брюсселі
Китай пообіцяв Угорщині підтримку проти «зовнішнього втручання»
Китай пообіцяв Угорщині підтримку проти «зовнішнього втручання»
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua