На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі

Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу, атака ворога триває

Сьогодні, 3 квітня, Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок ворожого обстрілу є трагічні наслідки. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Оновлено о 12:45. Як повідомила поліція Київщини, у Бучанському районі внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала.

«На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, працівники ДСНС та медики. Потерпілим надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Влада наголошує, що загроза з боку ворога триває, і закликає кожного жителя області негайно прямувати до укриттів під час звуків сирени та залишатися там до відбою тривоги.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.

О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10:16 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих БпЛА та ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К.