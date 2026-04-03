На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі
Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу, атака ворога триває
Сьогодні, 3 квітня, Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Внаслідок ворожого обстрілу є трагічні наслідки. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.
Оновлено о 12:45. Як повідомила поліція Київщини, у Бучанському районі внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала.
«На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, працівники ДСНС та медики. Потерпілим надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.
Влада наголошує, що загроза з боку ворога триває, і закликає кожного жителя області негайно прямувати до укриттів під час звуків сирени та залишатися там до відбою тривоги.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.
О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 10:16 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих БпЛА та ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К.
