На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Бучанськомєу районі внаслідок атаки окупантів загинув 51-річний чоловік
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу, атака ворога триває

Сьогодні, 3 квітня, Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок ворожого обстрілу є трагічні наслідки. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Оновлено о 12:45. Як повідомила поліція Київщини,  у Бучанському районі внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала. 

«На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, працівники ДСНС та медики. Потерпілим надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Влада наголошує, що загроза з боку ворога триває, і закликає кожного жителя області негайно прямувати до укриттів під час звуків сирени та залишатися там до відбою тривоги.  

Нагадаємо, під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.   

О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області. 

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10:16 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих БпЛА та ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К.

Теги: обстріл Київщина тривога

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
