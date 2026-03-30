В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:25 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана через зліт винищувача МіГ-31К.

Нагадаємо, російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Пошкоджено єдиний пологовий будинок в області.

До слова, у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим. Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.