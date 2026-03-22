Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців
Емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні
Тривалий стрес може мати серйозні наслідки для здоров'я – як психічного, так і фізичного

П’ятий рік повномасштабної війни суттєво впливає на психічний стан українців і матиме довготривалі наслідки для суспільства та майбутніх поколінь. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів лікар-психіатр Давид Цибенко.

За його словами, емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні. Люди продовжують жити, працювати й будувати плани, однак накопичена втома та тривога стають частиною повсякденності.

Психіатр наголошує, що тривалий стрес може мати серйозні наслідки для здоров’я – як психічного, так і фізичного. Йдеться, зокрема, про розвиток депресії, тривожних розладів і посттравматичного стресового розладу.

Окрему увагу експерт звертає на дітей, які зростають в умовах війни. За його словами, у них формується уявлення про світ як небезпечне й нестабільне місце. Це може впливати на поведінку, рівень довіри до оточення та емоційний розвиток у майбутньому.

«Світ небезпечний – така установка може залишатися з дітьми надовго. І ці наслідки передаватимуться між поколіннями», – пояснює Цибенко.

Водночас він зазначає, що поряд із травматичним досвідом можливий і так званий посттравматичний ріст – коли люди, переживши складні події, знаходять нові сенси та внутрішню стійкість.

Попри це, наслідки війни ще довго відчуватимуться в українському суспільстві. За словами психіатра, майбутнє значною мірою залежатиме від тривалості війни та умов, у яких люди житимуть після її завершення. Головний меседж, який він адресує українцям, – не відкладати життя на «після війни» та намагатися жити в теперішньому, зберігаючи людяність і турботу одне про одного.

Нагадаємо, війна прискорила старіння українців: у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний на 10-15 років. Таких висновків дійшли науковці Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАНМ України після низки досліджень, проведених під час повномасштабного вторгнення. 

Також повномасштабна війна по-різному позначилася на здоров’ї українців залежно від їхньої статі та віку.

