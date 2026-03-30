Нічні евакуації пасажирів з поїзду викликали резонанс у мережі: що відомо

Пасажирів вночі вивели через загрозу атаки та просили взяти документи

Відомий фотограф Ян Доброносов розповів, що опинився серед пасажирів поїзда, яких евакуювали вночі через загрозу ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком».

«От і я потрапив під евакуацію в потязі під час загрози ворожої атаки. Це сталося близько другої ночі. Людей просять брати із собою документи, тим, хто з дітьми, намагаються допомогти. Дозволяють також брати ковдри», – повідомив фотограф.

За його словами, евакуація відбувалася організовано. Пасажирам чітко пояснювали порядок дій, закликали не панікувати та брати лише найнеобхідніше. Особливу увагу приділяли людям із дітьми – їм допомагали першочергово.

Подія з евакуацією пасажирів у поїзді активно обговорюється в соціальних мережах. Українці масово залишають коментарі, оцінюючи дії залізничників, доцільність таких заходів безпеки та умови, в яких опинилися люди під час нічної евакуації.

Реакція українців

У коментарях частина користувачів підтримує дії «Укрзалізниці», вважаючи евакуацію правильним кроком у разі реальної загрози. Водночас інші висловлюють критичні зауваження щодо організації процесу та пропонують альтернативні підходи, зокрема покращення інформування пасажирів і чіткіших інструкцій під час подібних ситуацій.

Дискусія також торкається системних питань роботи пасажирських перевезень. Користувачі обговорюють можливі наслідки таких рішень для графіка руху поїздів, доцільність зупинок у небезпечних місцях і загальну ефективність заходів безпеки. Частина людей висловлює невдоволення, вказуючи на незручності для пасажирів.

Окремі коментарі зосереджені на безпекових ризиках під час евакуації. Користувачі ставлять під сумнів, чи завжди такі дії гарантують захист, а також порушують питання умов перебування людей поза поїздом. У відповідях також звучать спроби раціонально пояснити ситуацію та підкреслюється, що в умовах загрози ідеальних рішень може не бути/

Позиція «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» водночас пояснюють, що попри емоційні скарги частини пасажирів, переважає адекватна реакція. Там наголошують: правила безпеки посилили через зростання загроз – поїзди стали однією з цілей атак, тому компанія змушена оперативно зупиняти рейси та евакуйовувати людей у разі реальної небезпеки. УЗ запевняє, що такі рішення ухвалюються точково після моніторингу ситуації і вже неодноразово дозволяли уникнути жертв серед пасажирів.

Представник «Укрзалізниці» Олександр Шевченко прокоментував рішення компанії

Водночас у компанії окремо роз’яснили, як саме відбувається евакуація під час поїздки. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки та в разі оголошення евакуації чітко виконувати вказівки провідників.

Йдеться про швидкий і організований вихід із вагонів без паніки, із мінімально необхідними речами, передусім документами та базовими особистими речами.

Також пасажирам рекомендують не затримувати процес, не намагатися забрати весь багаж і допомагати дітям, людям похилого віку та тим, хто потребує підтримки. УЗ наголошує, що головне завдання – максимально швидко залишити поїзд і відійти на безпечну відстань, дотримуючись інструкцій персоналу та не створюючи тисняви.

В компанії підкреслюють, що такі алгоритми запроваджені через підвищені ризики атак на інфраструктуру і спрямовані на те, щоб не допустити загрози для життя людей під час подорожі.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога та масована атака дронів призвели до зупинки низки пасажирських та приміських поїздів по всій Україні. «Укрзалізниця» застосовує новий протокол безпеки, що передбачає негайну зупинку рухомого складу в безпечних локаціях та виведення людей із вагонів у разі прямої загрози на маршруті.