В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про можливий пуск ракет.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.