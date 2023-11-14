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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 14:37 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про зліт винищувачів Міг-31к.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. 

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

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