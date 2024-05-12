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На Київщині та низці областей України оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині та низці областей України оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18635 у Київські області та низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та сходу. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

На Київщині та низці областей України оголошено повітряну тривогу фото 1

До слова, триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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