Туристичний сезон у Туреччині: рекорди та несподівані дані про росіян

Hurriyet: Понад 17 млн ​​туристів може приїхати до турецької Анталії за цей сезон

Сезон відпочинку у Туреччині, зокрема у Анталії, розпочався з рекордної кількості відпочивальників – за чотири місяці курорт уже відвідали понад 2,5 млн туристів. Про це пише видання Hurriyet. За прогнозами голови Асоціації готельєрів та туроператорів Середземномор'я Каана Кавалоглу, цього року в Анталію приїдуть понад 17 млн. туристів.

«Термінали аеропорту працюють понаднормово в Анталії. Місто, яке приймає більше іноземних туристів, ніж очікувалося, один за одним б'є рекорди. За перші чотири місяці року Анталія прийняла 2,6 млн іноземних відвідувачів. З таким результатом у місті стартував найкращий сезон за весь час. Торік до Анталії приїхало 15,7 млн ​​іноземних туристів, що на 2,7% більше, ніж у рекордному 2019 році. Серед них майже 3,5 млн. людей були представники Росії. Однак цього сезону відзначається зниження відвідуваності російськими туристами на 20%, тоді як німецьких туристів спостерігається зростання відвідуваності на 20%», – підрахувало турецьке видання.

За словами глави асоціації, причини зниження інтересу росіян до відпочинку в Анталії не названо, але раніше турецькі представники індустрії відзначали збільшення цін на житло та оренду, а також складнощі з отриманням видів на проживання, що могло вплинути на рішення туристів про відпочинок в інших країнах.

До слова, Туреччина та Італія розпочинають видавати візи цифрового кочівника. Право на їх оформлення мають особи, які не є громадянами країн Євросоюзу та мають змогу працювати віддалено. Про це пише CNN.

«Нові візові програми та податкові пільги дають можливість розпочати новий шлях за кордоном. Такі варіанти є мрією багатьох. Португалія, Іспанія та Коста-Рика є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, а тепер є два нових варіанти для віддалених працівників», – зазначають журналісти видання.

У Туреччині й Італії цифрові кочові візи відкриті для громадян 36 країн, серед них – США, Канада, Франція, Велика Британія й інші. Це можуть зробити громадяни віком від 21 до 55 років, які повинні заробляти мінімум $3тис. на місяць або $36 тис. на рік.