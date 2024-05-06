Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)

Усі носії крилатих ракет «Калібр» та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ

У тимчасово окупованому Криму на вході в Севастопольську бухту російські загарбники встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. Про це свідчать дані супутникових знімків, повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Як зазначається, перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня. Таким чином Чорноморський флот РФ намагається захистити судна, що залишилися.

Також у повідомленні нагадують, що всі носії крилатих ракет «Калібр» та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ, та зауважили, що українські морські дрони дістають і туди.

Нагадаємо, у Севастополі внаслідок ракетної атаки спалахнув корабель. Як зазначив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, на одному з кораблів на північній стороні міста росіяни нібито «відбили атаку протикорабельної ракети». Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували.