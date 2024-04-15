Війна в Україні зробила власника старого танкового заводу у Чехії мільярдером

Чеський завод ремонтує старі радянські танки для подальшого відправлення до України

Озброєння для України перетворило виробника танків у провінційному чеському місті Штернберк на мільярдера. Про це пише Bloomberg,

Видання повідомило, що старий завод Excalibur на околиці міста Штернберк ремонтував військові машини, покинуті нацистами після Другої світової війни. Тепер він є частиною комплексу, який виготовляє обладнання для війни в Україні, а його власник став мільярдером.

Завод перетворює іржаві танки радянських часів у повноцінні бойові одиниці. Бізнес, яким керує Міхал Стрнад, отримав найбільший попит на зброю з часів закінчення холодної війни. Завод заснував його батько і зараз він є найбільшим і найприбутковішим компонентом Czechoslovak Group AS або CSG. За даними компанії, минулого року дохід підскочив до €1,73 млрд, що більш ніж утричі перевищує показник 2021 року.

«Навіть якби війна закінчилася завтра, знадобляться роки, щоб поповнити вичерпані запаси, не кажучи вже про поштовх до збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва. Я впевнений, що ще довго буде високий попит», - переконаний Стрнад.

Батько Стрнада, Ярослав, заснував Excalibur у 1995 році. Він купив списані радянські танки та інше спорядження у майбутніх членів НАТО у Східній Європі з планом перетворити їх на металобрухт для отримання прибутку. Але підприємець відкрив процвітаючий ринок запасних частин і вживаних бойових машин в Африці, а також скористався деякими тісними політичними зв’язками вдома.

Excalibur почав ремонтувати важку військову техніку, включаючи близько 300 бойових танків Т-72, 100 з яких відправили до України. Виробництво важких боєприпасів CSG зросло більш ніж у 10 разів з початку війни в Україні, а кількість працівників заводу збільшилася майже втричі – до 10 тис. осіб на підприємствах у восьми країнах.

Міхал Стрнад став одноосібним власником CSG у 2018 році, коли йому було близько 20 років. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять щонайменше $5 млрд, а компанія є однією із найбільш швидкозростаючих виробників зброї в Європі. Компанія будує нові складальні цехи в трьох європейських країнах.

Плани Стрнада включають інвестиції сотень мільйонів доларів у потенційне спільне підприємство з виробництва зброї в Україні. Плани розширення з'явилися на тлі поглиблення занепокоєння щодо ситуації в Україні через серйозну нестачу боєприпасів.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.