В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 2:25 у столиці та на Київщині залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека фіксується практично в усіх українських областях. Моніторингові канали повідомляють про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря.

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Перейдіть в укриття та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, завершилася 446-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.