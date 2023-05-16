Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети
Ворог запустив «Калібри» з акваторії Чорного моря
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 2:25 у столиці та на Київщині залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека фіксується практично в усіх українських областях. Моніторингові канали повідомляють про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря.

Перейдіть в укриття та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети фото 1

Нагадаємо, завершилася 446-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: небезпека тривога ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області
На Херсонщині поранена дитина, крилаті ракети на Київщині: наслідки терору в регіонах
9 травня, 11:09
У двох областях України лунають вибухи під час тривоги
У двох областях України лунають вибухи під час тривоги
8 травня, 11:07
Небезпека досі зберігається в низці областей
Тривога в Києві та області тривала майже чотири години
8 травня, 03:12

Події в Україні

В Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
В Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
У Києві чути вибухи
У Києві чути вибухи
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ запустила ракети
На Херсонщині юнак підірвався на міні, батько з сином поранені через обстріли
На Херсонщині юнак підірвався на міні, батько з сином поранені через обстріли
Україна залучила фінських військових інструкторів. Чому у них можна навчитися
Україна залучила фінських військових інструкторів. Чому у них можна навчитися
РФ перекинула ешелон військової техніки з Білорусі на Луганщину
РФ перекинула ешелон військової техніки з Білорусі на Луганщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
14K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
11K
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
8616
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
8425
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
7182
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту