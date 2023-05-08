Тривога в Києві та області тривала майже чотири години

Ворог вкотре тероризував Київщину «Шахедами»

У столиці та на Київщині повітряна тривога тривала приблизно з 23:34 до 03:09. Моніторингові канали повідомляли про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі.

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Станом на зараз небезпека досі фіксується в низці областей.

Мапа тривог о 03:12 виглядає так:

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Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Попередньо, унаслідок атаки постраждали троє людей. Падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах.

Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.