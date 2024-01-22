Боррель анонсував візит до України

Боррель вже відвідував Україну у січні 2022 року

Боррель планує обговорити реалізацію політичного рішення щодо виділення Україні 5 млрд євро військової допомоги

Високий представник ЄС відвідає Україну на початку лютого, щоб підтвердити військову підтримку. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

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На пресконференції після Ради ЄС із закордонних справ Боррель сказав, що питання підтримки України однією з провідних тем дискусій міністрів.

«Міністри погодились, що зараз – не час послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, це час, щоб робити більше й швидше: з фінансовими ресурсами, з військовим обладнанням, підготовкою солдатів і всім, чого Україна потребує для захисту», – наголосив він.

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Дипломат сказав, що Євросоюз продовжить роботу над «передбачуваною підтримкою» Києва, й анонсував, що вирушить до України «в перший-другий тиждень лютого».

«Сподіваюсь, ми досягнемо угоди про поповнення Європейського фонду миру на 5 млрд євро, аби створити Фонд підтримки України (Ukraine Assistance Fund)», – додав Боррель.

Боррель підтвердив, що в ЄС підготували документ, на основі якого ведеться обговорення майбутнього фонду підтримки України зброєю, і учасники зустрічі 22 січня «погодились, що це – хороша основа для перегляду роботи Європейського фонду миру».

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 млрд євро щороку з 2024 по 2027 рік.

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Як повідомлялося раніше, Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує відвідати Україну. Боррель вже відвідував Україну у січні 2022 року.

Також Боррель заявляв, що Україні необхідно посилювати військове озброєння, зокрема партнери мають передати далекобійні ракети.

До слова, після виборів до Європарламенту у червні 2024 року прем'єр-міністр Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля.