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Київ зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 24 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київ зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Прогноз погоди на 24 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У понеділок, 24 лютого в Україні синоптики прогнозують помірну хмарність. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Україна перебуває в полі високого атмосферного тиску та повітряних мас з північного сходу арктичного походження. Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності.

У східних областях країни очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла, на сході країни 2-7° морозу; у західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла.

Київ зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 24 лютого фото 1

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

Теги: прогноз погоди 24 лютого

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