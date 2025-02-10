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«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
фото з відкритих джерел

Обмеження світла буде приблизно з 07:00 до 21:00

У вівторок, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – наголошують у компанії.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, минулого тижня кілька днів у багатьох областях було введено аварійні відключення електроенергії.

Крім того, споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.

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Теги: відключення світла обмеження відключення Укренерго повітря

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