В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 17 квітня

По всій території країни без опадів

У четвер, 17 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Загалом очікується тепла погода: температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

До слова, протягом тижня, із 14 до 20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.