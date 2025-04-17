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В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 17 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 17 квітня
Прогноз погоди на 17 квітня
фото: glavcom.ua

По всій території країни без опадів

У четвер, 17 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Загалом очікується тепла погода: температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 17 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

До слова, протягом тижня, із 14 до 20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – майстер-клас із петриківського розпису та арттерапія для людей з інвалідністю.

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Теги: прогноз погоди

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