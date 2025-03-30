В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 березня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ

Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°, вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°

Сьогодні, 30 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі, вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°, вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°.

В Карпатах вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Прогноз погоди на 30 березня Укргідрометцентр

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.