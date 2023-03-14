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Росіяни накрили ракетами Донеччину, є загиблі та поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили ракетами Донеччину, є загиблі та поранені (фото)
фото: Павло Кириленко/Телеграм

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти убили щонайменше 1 410 мирних мешканців на Донеччині

Російські загарбники ракетами обстріляли Донеччину. Щонайменше дві людини загинули та 14 дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку вночі відбувся авіаракетний удар по Авдіївці – три ракети поцілили на територію промислових підприємств, одна у житловий квартал. На ранок росіяни завдали ще одного авіаракетного удару – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове – пошкоджено парк і будинок.

«На Горлівському напрямку дві людини загинуло і сім поранено у Костянтинівці. У місті пошкоджено 18 приватних будинків і 4 багатоповерхівки; ще один будинок пошкоджено в Іванопіллі. Одна людина поранена у Бахмуті, під обстріл потрапив Торецьк – без жертв. У Соледарській громаді поранено одну людину в Никифорівці, пошкоджено 11 будинків», – зазначив Кириленко.

Голова Донецької військової адміністрації уточнив, що ще 14 людей в області зазнали поранень – семеро в Костянтинівці, двоє в Авдіївці, троє у Часовому Яру та по одному у Никифорівці і Бахмуті.

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На Лисичанському напрямку відбувалися обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Сіверську, гучно було у Серебрянці.

 Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти убили щонайменше 1 410 мирних мешканців на Донеччині та поранили ще щонайменше 3 183.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

Теги: Донеччина росіяни поранення втрати Павло Кириленко окупанти росія

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