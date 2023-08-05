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В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)
фото: Главком

В Україні пролунав відбій повітряної тривоги

Сирени повідомили про відбій небезпеки о 14: 35. Таким чином небезпека у низці регіонів тривала 45 хвилин. 

В Україні о 13:50 було оголошено масштабну повітряну тривогу, і повідомлено про загрозу артобстрілу у місті Нікополь та Нікопольській територіальній громаді.

Також у небезпеці були Полтавська, Сумська, Харківськівська та Запорізька та Донецька області, через загрозу балістичної атаки.

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Нагадаємо в Україні о 12:08 було оголошено відбій масштабної повітряної тривоги. Сирени повідомили про небезпеку об 11:35 в усіх областях України. Таким чином, тривога тривала майже пів години.

 

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