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В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога. Станом на 15:44 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про виліт Міг-31к росіян із Саваслейки. 

В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога фото 1

Триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. 

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