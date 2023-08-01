Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога. Станом на 15:44 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про виліт Міг-31к росіян із Саваслейки.

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Триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.