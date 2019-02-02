В Україні знову тумани



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По Києву та Київській області 2 лютого туман Фото: allure_and_coffee / instagram

Рятувальники попередили українців про погіршення погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про ускладнення погодних умов в Україні. Зокрема, йдеться про утримання туманів.

За даними Укргідрометцентру, 2 лютого у більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 2 лютого туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий); на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.