В Україні знову тумани
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Розсилка
По Києву та Київській області 2 лютого туман
Фото: allure_and_coffee / instagram
Рятувальники попередили українців про погіршення погоди
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про ускладнення погодних умов в Україні. Зокрема, йдеться про утримання туманів.
За даними Укргідрометцентру, 2 лютого у більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 2 лютого туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий); на дорогах місцями ожеледиця.
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Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.