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    Події в Україні

    В Україні з'явилися три нові бригадні генерали: указ Зеленського

    Зеленський підписав указ та присвоїв трьом полковникам звання генералів - В Україні з'явилися три нові бригадні генерали: указ Зеленського
    Зеленський підписав указ та присвоїв трьом полковникам звання генералів
    фото з відкритих джерел

    Троє полковників Генштабу отримали нові звання

    Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом офіцерам Генштабу – Володимиру Ковалю, Валерію Стецюку та Геннадію Шаповалову. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

    «Присвоїти військове звання бригадного генерала:

    полковнику Ковалю Володимиру Валерійовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

    полковнику Стецюку Валерію Івановичу – начальнику Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу Збройних Сил України;

    полковнику Шаповалову Геннадію Миколайовичу – начальнику Головного управління військового співробітництва Збройних Сил України», – ідеться у тексті документа.

    Звання бригадного генерала в Україні запровадили 2020 року. Воно замінило чин генерал-майора.

    Раніше президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» 15 військовослужбовцям, трьох із них – посмертно. Відповідний указ №179/2022 опублікований на сайті глави держави.

    Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

    Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти НАТО війна українці Герой України Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    В Україні з'явилися три нові бригадні генерали: указ Зеленського