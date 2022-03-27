В Україні з'явилися три нові бригадні генерали: указ Зеленського

Троє полковників Генштабу отримали нові звання

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом офіцерам Генштабу – Володимиру Ковалю, Валерію Стецюку та Геннадію Шаповалову. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала:

полковнику Ковалю Володимиру Валерійовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику Стецюку Валерію Івановичу – начальнику Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику Шаповалову Геннадію Миколайовичу – начальнику Головного управління військового співробітництва Збройних Сил України», – ідеться у тексті документа.

Звання бригадного генерала в Україні запровадили 2020 року. Воно замінило чин генерал-майора.

Раніше президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» 15 військовослужбовцям, трьох із них – посмертно. Відповідний указ №179/2022 опублікований на сайті глави держави.

Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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