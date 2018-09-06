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    Події в Україні

    В Україні з’явився новий національний природний парк

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    Національний природний парк Нобельський - В Україні з’явився новий національний природний парк
    Національний природний парк Нобельський

    В межах заповідника охоронятимуть унікальні рослини і тварин Західного Полісся

    У Рівненській області з'явився новий національний природний парк Нобельський.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

    Назву парк отримав від найбільшого озера Полісся - Нобель. В межах заповідника охоронятимуть унікальні рослини і тварин Західного Полісся.

    За словами Семерака, велика частина нового парку входить до складу Смарагдової мережі - групи природоохоронних територій, які забезпечують природне розмаїття Європи. Тому унікальність цієї місцевості вже давно визнали за межами України.

    «Нобельський НПП межуватиме з двома об'єктами природно-заповідного фонду - НПП Прип'ять-Стохід і Рівненським природним заповідником. Думаю, таке сусідство сприятиме розвитку екологічного туризму та збереженню унікального для цього регіону біорізноманіття», - йдеться на сторінці міністра.

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    В Україні з’явився новий національний природний парк
    В Україні з’явився новий національний природний парк
    В Україні з’явився новий національний природний парк
    В Україні з’явився новий національний природний парк
    В Україні з’явився новий національний природний парк

    Крім цього, через парк проходить вузькоколійна залізниця Антонівка - Зарічне, яка вважається найдовшою не лише в Україні, а й у всій Європі.

    До слова, на місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» у Києві з’явиться сквер.

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