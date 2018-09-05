На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер: торговці проти



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Фото: Олександр Марущак Біля станції метро «Політехнічний інститут» почалися роботи з облаштування скверу

Місце, де буде сквер, обгороджують при охороні поліції

У Києві біля станції метро «Політехнічний інститут», де більше року тому були демонтовані МАФи, облаштують сквер.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Марущак.

За його словами, сьогодні почалися роботи з облаштування скверу. «Ставлять огорожу при охороні поліції», - написав він.

При цьому, зазначив Марущак, торговці виступають проти, незважаючи на те, що минуло більше року, як демонтували кіоски.

Він оприлюднив фото з місця події.

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