На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер: торговці проти
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Фото: Олександр Марущак
Біля станції метро «Політехнічний інститут» почалися роботи з облаштування скверу
Місце, де буде сквер, обгороджують при охороні поліції
У Києві біля станції метро «Політехнічний інститут», де більше року тому були демонтовані МАФи, облаштують сквер.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Марущак.
За його словами, сьогодні почалися роботи з облаштування скверу. «Ставлять огорожу при охороні поліції», - написав він.
При цьому, зазначив Марущак, торговці виступають проти, незважаючи на те, що минуло більше року, як демонтували кіоски.
Він оприлюднив фото з місця події.
Фото: Олександр Марущак
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