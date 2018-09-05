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    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер: торговці проти

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    <span lang="UK">Біля станції метро &laquo;Політехнічний інститут&raquo; почалися роботи з облаштування скверу</span> - На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер: торговці проти
    Фото: Олександр Марущак
    Біля станції метро «Політехнічний інститут» почалися роботи з облаштування скверу

    Місце, де буде сквер, обгороджують при охороні поліції

    У Києві біля станції метро «Політехнічний інститут», де більше року тому були демонтовані МАФи, облаштують сквер.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Марущак.

    За його словами, сьогодні почалися роботи з облаштування скверу. «Ставлять огорожу при охороні поліції», - написав він.

    При цьому, зазначив Марущак, торговці виступають проти, незважаючи на те, що минуло більше року, як демонтували кіоски.

    Він оприлюднив фото з місця події.

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    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    На місці МАФів біля метро «Політехнічний інститут» з’явиться сквер
    Фото: Олександр Марущак

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