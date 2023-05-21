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Зеленський заявив про втрату Бахмута: Никифоров спростував повідомлення ЗМІ (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський заявив про втрату Бахмута: Никифоров спростував повідомлення ЗМІ (оновлено)
Західна преса не вірно потрактувала слова президента Зеленського про втрату Бахмута
фото з відкритих джерел

Сергій Никифоров: «Президент заперечив взяття Бахмута»

Президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом на саміті G7, підтвердив втрату контролю наших воїнів над Бахмутом. Про це пише Reuters.

Відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Володимир Зеленський відповів: «Я думаю, що ні».  На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях», – додав президент.

Як відзначив головний кореспондент The New York Times у Білому домі Пітер Бейкер, за словами президента, окупанти отримали «порожній приз», оскільки в місті нічого не залишилось окрім великої кількості мертвих росіян.

Згодом речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент сказав, що росіяни не взяли Бахмут, а ЗМІ не вірно потрактували його слова. Про це він повідомив у Facebook.

«Що стосується відповіді президента України на запитання про Бахмут.

Reporter’s question: (Питання. - Ред.)

- Russians said they have taken Bakhmut. (Росіяни сказали, що взяли Бахмут. - Ред.)

President’s reply: (Відповідь президента. - ред.)

- I think no. (Я думаю, ні. - ред.)

Таким чином президент заперечив взяття Бахмута», – зазначив Никифоров.

 

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Бахмут президент Володимир Зеленський окупанти

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