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Три години пекельного бою. Прикордонники показали, як відбили атаку ворога в Бахмуті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Три години пекельного бою. Прикордонники показали, як відбили атаку ворога в Бахмуті (відео)
Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення
фото: ДПСУ

Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили

Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника в Бахмуті. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Згодом через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки.

«Бахмут. Три години пекельного бою з переважаючими силами ворога. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі в Бахмуті.

Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: прикордонники війна Бахмут

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