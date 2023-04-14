На в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами (фото)

Для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам

На в'їзді в Київ прикордонники виявили священника УПЦ Московського патріархату, який мав російську трудову книжку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Як зазначається, чоловік 1969 року народження є уродженцем Росії, проте проживає в Україні і має українське громадянство. У закордонному паспорті є відмітки про перетин кордону РФ – крайні, датовані 2021 роком. Також монах мав трудову книжку РФ, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорці.

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Крім того, у мобільному телефоні прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в банку Росії, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію РФ.

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Зі слів монаха, зараз він несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю – виготовляє вироби з металу.

Для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.

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