«Вагнер» йде з Сирії. ISW пояснив, як Іран може скористатись цим

Відступ «Вагнера» з Сирії відкриває для Ірану перспективу постійної та прибуткової присутності у цьому регіоні

Російська приватна військова компанія «Вагнер» покидає свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Експерти зазначають, що 27 серпня Міністерство оборони Російської Федерації наказало «Вагнеру» залишити Сирію та повернутися до російських збройних сил або приєднатися до них. Наразі у Сирії перебуває понад 1500 найманців «Вагнера», а також близько 3000 місцевих сирійських бійців, які діють під егідою приватної військової компанії. Деякі російські військові блогери висловлюють думку, що для найманців може бути вигідніше передати свої активи Ірану, ніж повертатися під управління російського Міністерства оборони.

«Відступ «Вагнера» з Сирії відкриває для Ірану перспективу постійної та прибуткової присутності у цьому регіоні. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для постачання зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант», – наголосили експерти.

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Крім цього, Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим компонентом для виробництва добрив.

Нагадаємо, бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» затримують у Сирії.

До слова, влада Сирії разом із російським військовим командуванням під час заколоту Пригожина вжила низки оперативних заходів для блокування бойовиків ПВК «Вагнер» у цій країні.