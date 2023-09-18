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Білорусь демонтувала табір «вагнерівців»: супутникові знімки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білорусь демонтувала табір «вагнерівців»: супутникові знімки
Табір «вагнерівців» у Білорусі
скріншот: Радіо Свобода

У Білорусі всі намети найманців, які були розміщені раніше в таборі, було демонтовано

На території Білорусі демонтували всі намети у таборі найманців із ПВК «Вагнера». Про це повідомила російська служба «Радіо Свобода».

Видання повідомляє, що це випливає із супутникового знімка сервісу Planet.com, зробленого вранці 18 вересня. Порівнюються два знімки: один за 18 та другий за 9 вересня, де помітно, що всі намети, які були розміщені раніше, було демонтовано.

Білорусь демонтувала табір «вагнерівців»: супутникові знімки фото 1
У Білорусі демонтували всі намети в таборі «вагнерівців»
У Білорусі демонтували всі намети в таборі «вагнерівців»

Зазначається, що табір «вагнерівців» у Білорусі виник наприкінці червня, після заколоту ПВК «Вагнер», у результаті якого частина найманців вирушила до цієї країни – за офіційною версією, щоб навчати білоруських військових. 1 серпня його почали демонтувати, а найманцям запропонували або укласти контракт із російською армією, або вирушити до Африки.

Нагадаємо, що зі інформацією Центру національного спротиву, на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК «Вагнер». З них 200 виконують функції інструкторів у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони Білорусі.

Як зазначили у Центрі нацспротиву, решта «вагнерівців» – це ті, кого не хочуть забирати ні в нові приватні військові компанії, ні в Міністерстві оборони РФ.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили про створення у Білорусі нової приватної військової компанії, в яку збираються вербувати колишніх найманців ПВК «Вагнер». Нею займатиметься безпосередньо міністерство оборони РФ. Відомо, що відповідальним за створення нової приватної військової компанії, за попередніми даними, призначено воєнного злочинця Сергія Суровікіна. Загалом у Білорусі в селі Цель Могильовської області триває процес демонтажу табору ПВК «Вагнер». Так, з 23 серпня було демонтовано близько 60 великих військових наметів. Поки невідомо, куди саме їх перенесли. Як зазначається, у 60 великих військових наметах могло міститися близько тисячі «вагнерівців».

Теги: ПВК Вагнера Білорусь

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