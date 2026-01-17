Вандалізм у Рівному: жінка пошкодила портрети Героїв України

Наразі поліція з'ясовує мотиви вчинку затриманої

У ніч на суботу, 17 січня 2026 року, у центрі Рівного стався акт вандалізму. Невідома жінка пошкодила частину портретів загиблих захисників України, що є частиною пам'ятної інсталяції «Ціна незалежності» на Майдані Незалежності. Зловмисницю затримали патрульні поліцейські «на гарячому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Рівненської міської ради, виконувача обов’язків міського голови Віктора Шакирзяна.

Ситуація трапилася у глибоку ніч. Патрульні екіпажі, які прибули на виклик, виявили розкидані та пошкоджені портрети Героїв. Жінку, яка вчиняла протиправні дії, вдалося затримати одразу на місці події.

«Патрульні швидко приїхали й одразу підняли всі портрети на місце. На жаль, частина з них була пошкоджена», – зазначив Віктор Шакирзян.

Зазначається, що вже виготовляються нові портрети, їх встановлять у рамках програми «Рівне - місто Героїв».

«Жінку, яка це зробила, поліція затримала. Зараз з’ясовують усі деталі», – додав Шакирзян.

