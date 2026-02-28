Втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 770 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 28 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;
- танків – 11 707 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од;
- артилерійських систем – 37 663 (+32) од;
- РСЗВ – 1 661 (+2) од;
- засоби ППО – 1 305 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од;
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од;
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1466-й день повномасштабної війни в Україні.
