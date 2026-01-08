На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)

Пенсіонерка, яку врятував офіцер, загубилася та пробула під снігом кілька годин

У четвер, 8 січня на Рівненщині загубилася 85-річна жінка. Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшов пенсіонерку під снігом за сотні метрів від її дому та врятував їй життя. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Рівненської області.

Про зникнення жінки повідомила місцева жителька та похресниця пенсіонерки. Вона звернулася до Євгена Черевка по допомогу. Офіцер разом з колегою менш ніж за годину знайшов жінку. Вона опинилася у сніговому заметі, жінка була в дезорієнтованому та знесиленому стані.

Пенсіонерці діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя фото: Поліція Рівненської області

«Пенсіонерку, яка провела під снігом кілька годин, занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали швидку. Медики діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку негайно госпіталізували до лікарні», – розповіли у поліції. У зв’язку з ускладненням погодних умов правоохоронці закликали громадян бути уважними.

Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшлов пенсіонерку під снігом фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, що в Україні спостерігається ускладнення погодних умов. Через снігопад фіксують ускладнення руху в різних регіонах та велику кількість ДТП, зокрема й у Києві. За словами начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, найскладніші ситуації через опади фіксують в Івано-франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, а також в деяких місцях Вінницької та Житомирської областей.

