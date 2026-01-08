Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
фото: Поліція Рівненської області

Пенсіонерка, яку врятував офіцер, загубилася та пробула під снігом кілька годин

У четвер, 8 січня на Рівненщині загубилася 85-річна жінка. Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшов пенсіонерку під снігом за сотні метрів від її дому та врятував їй життя. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Рівненської області.

Про зникнення жінки повідомила місцева жителька та похресниця пенсіонерки. Вона звернулася до Євгена Черевка по допомогу. Офіцер разом з колегою менш ніж за годину знайшов жінку. Вона опинилася у сніговому заметі, жінка була в дезорієнтованому та знесиленому стані.

Пенсіонерці діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя
Пенсіонерці діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя
фото: Поліція Рівненської області

«Пенсіонерку, яка провела під снігом кілька годин, занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали швидку. Медики діагностували поверхневе обмороження рук, ніг та обличчя, після чого жінку негайно госпіталізували до лікарні», – розповіли у поліції. У зв’язку з ускладненням погодних умов правоохоронці закликали громадян бути уважними.

Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшлов пенсіонерку під снігом
Поліцейський офіцер Дубровицької міської громади Євген Черевко знайшлов пенсіонерку під снігом
фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, що в Україні спостерігається ускладнення погодних умов. Через снігопад фіксують ускладнення руху в різних регіонах та велику кількість ДТП, зокрема й у Києві. За словами начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, найскладніші ситуації через опади фіксують в Івано-франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, а також в деяких місцях Вінницької та Житомирської областей.

Раніше «Главком» розповідав про те, як в Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки. Через рясні снігопади службовий автомобіль поліції опинився у сніговій пастці на засніженій дорозі. У місцевих пабліках Хмельницького з’явилося відео, яке швидко розлетілося мережею. На кадрах видно, як близько десяти дітей різного віку дружно штовхають автомобіль патрульної поліції
 

Читайте також:

Теги: Рівненщина поліція пенсіонери снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На популярному пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
14 грудня, 2025, 22:30
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
У «притулку» на Обухівщині загинуло понад 50 тварин: випадок розслідує поліція
19 грудня, 2025, 12:26
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
Трагедія на Львівщині: пасажирський електропотяг збив жінку
На Львівщині потяг на смерть збив людину
30 грудня, 2025, 15:43
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
У Кагарлику на пішохідному переході автомобіль збив 13-річного підлітка
31 грудня, 2025, 15:48
30-річний киянин отримав підозру у шахрайстві
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці
2 сiчня, 15:05
Через негоду підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
Сьогодні, 15:15
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У Фастові затримано чоловіка за катування малолітніх дітей співмешканки
Сьогодні, 08:26
На Київ насуваються справжні морози
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 17:14

Події в Україні

На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
У Нікополі відновлено тепло та водопостачання після обстрілу
У Нікополі відновлено тепло та водопостачання після обстрілу
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
«Нова пошта» попередила українців про затримки доставок через негоду
«Нова пошта» попередила українців про затримки доставок через негоду
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: є поранені
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: є поранені
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua