Росія атакувала Дніпро безпілотниками

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія атакувала Дніпро безпілотниками
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки в одному із районів Дніпра виникла пожежа

Вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на місто в одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників впав у воду. Також видно задимлення на правому березі Дніпра.

Як відомо, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, через атаку росіян на Дніпро отримали поранення немовля та чотирирічна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

До слова, російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка. 

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, шестеро – травмовані, серед них дитина.

