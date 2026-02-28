Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року
Нині триває 1466-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Олександроград, Коломійці, Писанці, Гаврилівка, Великомихайлівка, Левадне, Покровське, Гуляйпільське, Барвінівка, Копані, Любицьке, Лугівське, Верхня Терса, Блакитне, Преображенка, Комишуваха, Веселянка, Біленьке, Придніпровське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 139 обстрілів, з яких 17 – із РСЗВ. Також завдав п’яти авіаударів із застосуванням 16 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 2

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 3

Агресор один раз атакував у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 4

Противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Сіверська, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 6

Окупанти атакували в бік Предтечиного, Малинівки, Часового Яру. Загалом - три рази.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 24 штурмові дій агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 9

Противник атакував три рази у районах Тернового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 лютого 2026 року фото 10

Відбулося 37 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки.

Нагадаємо, триває 1466-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна мапа

