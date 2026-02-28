Росія готується до наступу на Донеччині – ISW

Аналітики припускають, що під ударом артилерії опиниться «пояс фортець»

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають про початок нової фази російської агресії на Донецькому напрямку. Аналітики вважають, що росіяни перейшли до артилерійської та безпілотної підготовки поля бою до весняно-літнього наступу фортечний пояс у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

За даними ISW, 26 та 27 лютого російські війська вперше застосували ствольну артилерію для обстрілу селища Біленьке, що розташоване безпосередньо поблизу Краматорська. Це сигнал про зміну тактики, адже раніше ці райони рідко потрапляли під вогонь саме ствольної артилерії через значну відстань від лінії фронту. Аналітики вважають, що це пряма підготовка до наземного штурмового етапу, який може розпочатися «найближчим часом».

Окрім гармат, ворог активно використовує безпілотники для ударів у тилу (від 20 до 100 км від лінії зіткнення). Мета цієї кампанії – «повітряне загородження» основних шляхів сполучення між містами-фортецями.

Зафіксовано удари дронів на ділянці Костянтинівка-Слов’янськ для послаблення української логістики та ураження передових позицій перед початком руху піхоти.

Аналітики процитували українського військового, що воює на Слов'янському напрямку, який повідомив, що російське військове командування розгортає підкріплення на Слов'янському напрямку. А це, кажуть в ISW, є «ще одним показником того, що Росія планує надати пріоритет наступальним операціям проти Поясу фортець у найближчій перспективі».

«Російський наземний наступ з метою захоплення фортечного поясу, ймовірно, буде багаторічним оперативним процесом, який коштуватиме російському військовому командуванню значних витрат часу, людських ресурсів та сил. Російські війська досі не змогли або не бажали зосередити ресурси, необхідні для рішучої наступальної операції, особливо проти фортечного поясу», – йдеться у звіті.

