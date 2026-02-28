Головна Країна Події в Україні
Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії
фото з відкритих джерел

Використання дитячих садків як агітаційних майданчиків свідчить про глибоку кризу мобілізаційного ресурсу в Росії

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано факти примусового залучення дошкільних навчальних закладів до пропаганди служби в армії РФ. Згідно з документами, отриманими Центром національного спротиву (ЦНС), окупаційні адміністрації видали прямі вказівки освітнім установам системно розміщувати агітаційні матеріали про контрактну службу, пише «Главком».

Централізована інформаційна кампанія під назвою «Військова служба за контрактом – твій вибір!» передбачає не лише публікацію контенту, а й обов’язкову звітність перед керівництвом. Як приклад наводиться дитячий садок №31 у Макіївці, адміністрація якого прозвітувала про розміщення пропагандистських постів «Твої земляки – герої!» на своєму сайті та у соціальних мережах.

Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії фото 1
Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії фото 2
Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії фото 3
Окупанти змусили дитсадок рекламувати контрактну службу в російській армії фото 4

Аналітики зазначають, що використання дитячих садків як агітаційних майданчиків свідчить про глибоку кризу мобілізаційного ресурсу в Росії. Залучення дошкільних установ до пошуку потенційних контрактників вказує на те, що стандартні методи вербування більше не забезпечують необхідної кількості «добровольців», змушуючи систему вдаватися до абсурдних кроків у цивільній освітній сфері.

Як відомо, замість офіційних хвиль призову Путін запровадив систему безперервної мобілізації. Резервістів, яких за документами готують для тилових завдань, масово відправляють на передову. Масштаби цієї прихованої кампанії вже перевищують показники 2022 року, проте Кремль ретельно приховує цифри, побоюючись соціального вибуху та масової еміграції.

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

