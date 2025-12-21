Ворог атакував цивільний об’єкт на Рівненщині

Один із працівників отримав легку травму

Унаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Загоряння на місці атаки немає.

Один із працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.

Зараз там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Нагадаємо, що 20 грудня в Ізюмі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули чоловік та жінка.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку того ж дня було зафіксовано чергову атаку по порту Південний – ворог влучив у резервуари.

До слова, в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні фіксувалися масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.