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Ексначальник Балаклійської філії «Харківобленерго» співпрацював з РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ексначальник Балаклійської філії «Харківобленерго» співпрацював з РФ
На Харківщині взяли під варту працівника обленерго

Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району

Начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» активно співпрацював з окупантами. Його виявили та затримали. Про це повідомляє преслужба Харківської обласної прокуратури.

«Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань РФ, які захопили Балаклійський район.

Начальнику Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» оголосили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. 

Теги: колабораціонізм Харківщина війна

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