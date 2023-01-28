Ексначальник Балаклійської філії «Харківобленерго» співпрацював з РФ

На Харківщині взяли під варту працівника обленерго

Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району

Начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» активно співпрацював з окупантами. Його виявили та затримали. Про це повідомляє преслужба Харківської обласної прокуратури.



«Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району», – йдеться у повідомленні.

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Прокуратура зазначає, що енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань РФ, які захопили Балаклійський район.

Начальнику Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» оголосили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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