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Герасимов звинуватив Україну в ескалації війни. Британія поставила Росію на місце

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Герасимов звинуватив Україну в ескалації війни. Британія поставила Росію на місце
фото: з відкритих джерел

Адмірал Тоні Радакін підтвердив незмінну підтримку Великою Британією України

Голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін провів телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом армії Валерієм Герасимовим. Сторони обговорили війну в Україні, Британія відкинула звинувачення російської сторони у тому, що Україна нібито готується до дій, які сприятимуть ескалації війни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Твіттері.

У британському оборонному відомстві, зокрема, повідомили, що ця розмова відбулася за ініціативою російського міністерства оборони.

«Начальник Генштабу відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна планує дії для ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку Великою Британією України. Військові лідери погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв’язку між Великою Британією та Росією для управління ризиком прорахунків і сприяння деескалації», – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

У розмові з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі Герасимов також намагався переконати колегу у можливому застосуванні Україною «брудної бомби».

Нагадаємо, Столтенберг різко прокоментував заяви РФ про «брудну бомбу» в Україні.

Триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. 

Теги: Велика Британія окупація Міноборони Україна війна військові

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