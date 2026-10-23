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«Важливо не припиняти пошук»: додому повернулися захисники, які пережили теракт в Оленівці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Важливо не припиняти пошук»: додому повернулися захисники, які пережили теракт в Оленівці
23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 захисників
фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Іващенко: Сьогодні додому повертаються люди, на яких родини чекали понад чотири роки

Голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Іващенко заявив, що повернення українців з російського полону є результатом тривалої роботи, яка не припиняється навіть тоді, коли домовленостей не вдається досягти швидко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КШППВ.

«Сьогодні додому повертаються люди, на яких родини чекали понад чотири роки. Серед них є ті, кого Росія незаконно засудила, і п'ятеро українців, які пережили теракт в Оленівці. Це ще раз показує, наскільки важливо не припиняти пошук, перевіряти кожне свідчення, встановлювати долю тих, про кого немає достовірної інформації. Переговори можуть бути тривалими, а досягнуті домовленості – складними в реалізації. Ми маємо використовувати всі доступні механізми, щоб повертати і тих, хто роками перебуває в полоні, і тих, чию долю ще належить встановити», – зазначив Іващенко.

Голова Координаційного штабу також підкреслив важливість взаємодії всіх державних органів, залучених до повернення українців, та подякував представникам Сил безпеки і оборони, переговорних груп і міжнародним партнерам, які сприяють визволенню громадян.

Масове вбивство полонених в Оленівцітерористичний акт, заздалегідь спланований і здійснений російськими військами вночі проти 29 липня 2022 року в селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військовополонених – захисників «Азовсталі» в Маріуполі. Від вибухів на території колишньої Волноваської виправної колонії № 120, де утримували українських захисників, загинуло щонайменше 53 полонених, понад 130 було поранено. Всього, за даними росіян, в бараці було 193 людини.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року. Серед повернутих додому захисників є азовці.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив, що обмін є історичним, адже вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових.

Як повідомлялося, звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що серед українських військових, яких повернули додому під час обміну 23 жовтня, був Олександр Щербаков. Він перебував із Хилюком в одній камері в російському полоні.

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Теги: військові обмін обмін полоненими

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