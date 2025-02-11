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Україну скували морози: якою буде погода 11 лютого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Україну скували морози: якою буде погода 11 лютого
На дорогах місцями очікується ожеледиця
фото з відкритих джерел

У Карпатах очікується до 15° морозу

Сьогодні, 11 лютого, у більшості областей України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Опадів не передбачається.

На дорогах північного сходу країни місцями очікується ожеледиця.

Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, на заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 11 лютого
Прогноз погоди на 11 лютого
Укргідрометцентр

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу;

У столиці вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр погода

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