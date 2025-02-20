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У Європі працюють над планом «сил заспокоєння» в Україні – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Європі працюють над планом «сил заспокоєння» в Україні – Financial Times
Франція та Велика Британія розробили нову стратегію щодо України
фото із відкритих джерел

Financial Times: У ЄС планують зібрати військову допомогу для відправки до України

Франція і Велика Британія розробляють плани зі створення «сил заспокоєння» в Україні, які спиратимуться на західну авіацію, підтримувану США. Про це інформує «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише Financial Times, це потрібно для забезпечення дотримання будь-якої угоди про припинення вогню в Україні та стримування потенційної російської агресії.

Плани, які, за словами західних чиновників, все ще перебувають на стадії розробки, відводять західним військово-повітряним силам більшу роль, ніж пропозиції, раніше висунуті європейськими лідерами. Вони передбачали велику кількість солдатів, розгорнутих в Україні.

«Замість цього вони покладаються на сферу, в якій західні військові мають явну перевагу перед Росією: їхні військово-повітряні сили. Замість цього сухопутні війська будуть використовуватися, принаймні на початковому етапі, для захисту ключових українських об'єктів, таких як порти і атомні електростанції», – йдеться в статті.

Мета, як заявили західні чиновники, полягала в тому, щоб створити потужний стримувальний фактор, який фактично відрадить Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню і, таким чином, створить умови для міцного миру в країні.

«Сфера, в якій у нас є значна перевага перед Росією, – це повітря і наша здатність реагувати на будь-які кричущі порушення режиму припинення вогню. Це підхід, щоб мати можливість покарати Росію, якщо це станеться», – сказав один західний чиновник.

Чиновники наголосили, що план необхідно доопрацювати, і в кінцевому підсумку він може містити розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах. 

Ще один чиновник розповів, що деякі столиці вже обговорюють основні положення своїх пропозицій із військовим керівництвом НАТО.

Зазначається, що місія в Україні може очолюватися Об'єднаними експедиційними силами, франко-британським формуванням, командування яким може здійснюватися або зі штаб-квартири Великої Британії в Нортвуді, Лондон, або з французької штаб-квартири у Форті Мон-Валер'єн за межами Парижа. Інші європейські країни також потенційно можуть зробити свій внесок. Чиновник додав: «Обговорення все ще ведуться з кількома країнами. Передбачаються різні способи дій залежно від країн, при цьому свою роль відіграватиме авіація».

Крім цього, голова ЄС Антоніу Кошта вивчає 27 столиць ЄС, щоб скласти список того, що блок готовий колективно надати Україні в плані військ і озброєння, які могли б послужити гарантіями безпеки для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди.

Нагадаємо, свропейські країни палко сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямованій на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. 

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Теги: Лондон озброєння повітря Україна Велика Британія військові чиновник Франція

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