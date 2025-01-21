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Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам
Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях
фото: патрульна поліція Києва, Telegram

Патрульні міста Києва радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки

Столицю огорнув густий туман. Патрульна поліція міста Києва звернулася до жителів міста з проханням дотримуватися заходів безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Києва. 

Так. патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

  •  відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  •  знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  •  збільшити дистанцію між автомобілями;
  •  у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  •  під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  •  користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

 Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. У Києві та Київській області прогнозується туман. 

Теги: Київ дорожній рух поліція погода

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