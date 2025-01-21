Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам

Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях

Патрульні міста Києва радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки

Столицю огорнув густий туман. Патрульна поліція міста Києва звернулася до жителів міста з проханням дотримуватися заходів безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Києва.

Так. патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. У Києві та Київській області прогнозується туман.