Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам
Патрульні міста Києва радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки
Столицю огорнув густий туман. Патрульна поліція міста Києва звернулася до жителів міста з проханням дотримуватися заходів безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Києва.
Так. патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходам патрульні порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.
Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. У Києві та Київській області прогнозується туман.
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