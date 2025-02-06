Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії

Відключення вимушено застосовано внаслідок ворожих обстрілів

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення. Про це повідомляють «Укренерго».

Аварійні відключення вимушено застосовано внаслідок ворожих обстрілів.

Споживачів електроенергії закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 лютого, станом на 9:00, його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Вчора, 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби – у вівторок, 4 лютого», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

В «Укренерго» нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовано аварійні відключення. «Укренерго» наголошувало, що споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.